İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un'da tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Subaşı'nın vücudunda kokain ve metabolitleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin ile ketamin bulunduğu belirtildi.

'HER ŞEYİN FARKINDAYIM'

Test sonucu pozitif çıkan Subaşı 'tövbe sürecinden' geçtiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşlar herkese sevgiler, yine ben. Aslında ben burada bir şeyler yazdım. Yazarak okumak daha iyi olacağını düşündüm ama pek akıcı olmuyor. Tabii ki de sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanırsınız veya güvenirsiniz veya geçer bunun da pek senelerdir ben farkına aslında varmadım ama sonuçta hakkımda söylenenlerin, her şeyin farkındayım."

'KENDİ SEÇİMLERİM'

"Kaderimin ve hayatımın ritminin benim seçimlerimden olduğunun, bütün yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım bütün her şeyin kendi seçimleri olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum.”

'TÖVBE SÜRECİNDEYİM'

“Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğim ile alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz tabii ki de. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.”

'İÇİNE GİRMİŞİZ BİR KERE'

“Beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesajlarınızı da görüyorum. Etrafımdaki gerçekten enerjiyi de anlıyorum. Beni görenleri de anlıyorum. Böyle çok iyi hissettiriyor tabii ki de. Ama onun dışında biliyorsunuz ki neyin çok daha iyi hissettirdiğini burada artık söylememe gerek yok. Paylaşmama gerek yok. Biliyorum, isteyen istediği şekilde anlıyor olabilir. Bu böyle bir dünya. Sosyal medya dünyası. Biz de bunun içine girmişiz bir kere. Yapacak bir şey yok. Daha farkındalık ve faydalı yaşamak için hepimizin aslında hepimize istediğim bir, niyetim diyeyim."