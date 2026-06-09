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“Türkiye Cumhuriyeti yargısına olan güvenim tamdır; söz konusu yanlışlığın en kısa zamanda giderileceğine dair en küçük bir tereddüt taşımıyorum. Sevgi ve saygılarımla.”

Adli Tıp Kurumu’nun aldığı numunelerde yasaklı madde tespit edildiğine dair açıklamanın ardından sanatçı Mabel Matiz, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı testin sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Matiz, idrar örneği üzerinden yapılan analiz sonucunu takipçileriyle paylaşırken, kan ve saç örneklerine ilişkin test sonuçlarını ise halen beklediğini ifade etti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Mabel Matiz’in açıklaması şöyle

“Değerli sevenlerim,

Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var.

Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım.

Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok. Sevgi ve saygılarımla.”