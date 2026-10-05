Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.

Uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Çok sayıda kişi gözaltna alındı - Resim : 1

Takibin ardından bugün Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli illerinde belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Çok sayıda kişi gözaltna alındı - Resim : 2

Operasyonlarda toplam 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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