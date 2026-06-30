Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in de aralarında bulunduğu 69 ilde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında Bilecik'in de bulunduğu 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 1.005 şüpheli yakalanırken, bunlardan 423'ü tutuklandı, 138 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonlara Türkiye genelinde 1.505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan polis ekiplerini ve emeği geçen tüm kurumlar tebrik edildi.