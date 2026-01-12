İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından olan ve son günlerde uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen Bebek Hotel’de kaçak olduğu tespit edilen bölümler için yıkım kararı uygulandı.

İBB ekipleri polis eşliğinde binaya girerek müdahaleyi başlattı.

DURDURULMUŞTU

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan Bebek Otel'de imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı. Otel yönetiminin yaptığı itirazın ardından çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonucunda yıkım işlemleri başlatılmadan durdurulmuştu.

28 Aralık tarihinde de kaçak yapılaşmanın tespit edildiği Bebek Otel izinsiz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyordu. İBB ekipleri polis eşliğinde bu sabah oteldeki kaçak yapıların yıkılması için otele gitti ve yıkım işlemlerini başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ederken otel hakkındaki skandallar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.

OTELE İKİNCİ BASKIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre İl Jandarma Komutanlığı Bebek Otel'e ikinci kez baskın düzenledi. 150'nin üzerinde Jandarma personelinin arama yaptığı otelde narkotik köpekleri de kullanıldı.

OTEL SAHİBİ MUZAFFER YILDIRIM'IN İFADESİ

Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ifadesinde otelinde uyuşturucu kullanımına izin verilmediği kimliksiz kayıt yapılmadığını söyledi. Yıldırım ifadesinin devamında otelde bulunan ünlü isimlere değinerek şunları söyledi:

"Aramadan önce Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir. Okan Buruk. Erdoğan Demirören otelden ayrıldılar. Ali Koç tekneyle 00:00-00:30 arasında ayrıldı. Bunlarla ilgili kamera kayıtları da mevcuttur. Okan Buruk 04:00 civarında aramadan sonra ayrıldı. Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ise aramadan 45 dakika önce ayrıldı. Bu şahıslar giriş kattaki terasın sol tarafında oturuyorlardı. Okan Buruk, Fatih Demircan ve Bedri Güntay ile beraberdi."