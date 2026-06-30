Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir tutuklama kararı verildi.

Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Yıldırım, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada da tutuklandı.

Daha önce ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen Yıldırım hakkında, yeni soruşturma kapsamında alınan tutuklama kararıyla adli süreç genişledi.

NE OLMUŞTU?

Bebek Otel'in işletmecisi Muzaffer Yıldırım, Ocak 2026'da ünlü isimlerin de adının geçtiği kapsamlı bir "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Yıldırım'ın tüm mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine TMSF tarafından kayyım atanmıştı. Dosyaya giren itirafçı ifadelerinde; Yıldırım'ın evinde iş insanlarının katıldığı gizli kumar partileri düzenlendiği ve özel bir alacak-verecek defteri tutulduğu iddiaları yer alıyordu.