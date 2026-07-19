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Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Jandarma ve savcılık ifadelerinde uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Yalçıntaş, mahkemede ise, yaklaşık 6 ay önce Londra’da bir kez kenevir kullandığını ifade etti. Uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin suçlamaları reddeden Yalçıntaş, tahliyesini talep etti.

“BEN KİMSEYE UYUŞTURUCU SATMIYORUM”

Elips Haber'in aktardığına göre, Yalçıntaş mahkemede, "Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle aynıdır, öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti, kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.” ifadelerine yer verdi.

“TEK SEFERLİK DENEMLİK KULLANMIŞTIM”

“Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım, en son 6 ay önce 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım” ifadelerini kullanan şarkıcı, “Pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir, tek seferlik denemelik kullanmıştım, tek seferlik kenevir maddesi kullanmıştım, hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim.” sözlerini sarf etti.

Yalçıntaş, sözlerinin devamında “Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.