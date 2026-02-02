İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 29 Ocak'ta adliyeye sevk edildi.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre savcılık sorgularında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyalarında geçen isimler şüphelilere yöneltildi. İfadelerde Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal isimleri yer aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından hepsi, "fuhuşa teşvik etme, yaptırma veya aracılık etme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, adliyeye getirilen 10 şüphelinin tamamının tutuklanmasına hükmetti.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

- Aybike Acer

- Fatma Ergün

- Berfin Karayılan

- Burcu Esra Büken

- Fatma Genç

- Gülşah Rojin Demir

- Hatice Kuzu

- Melisa Gadiş

- Sara Ersoy

- Yasmin Yürük

AYBİKE ACER'İN İFADESİ

Tutuklanan şüphelilerden Aybike Acer, ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını, kullandırmadığını ya da aracılık etmediğini belirtti. Daha önce uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğunu kabul eden Acer, bir arkadaşının doğum günü için Cabbar adlı restoranda düzenlenen partide bazı kişilerin esrar kullandığını gördüğünü, ancak kimin kullandığını net hatırlamadığını anlattı.

Acer, dosya kapsamında yalnızca Burcu Esra Büken ve Fatma Genç'i tanıdığını ifade etti. Büken'i arkadaşının kuzeni olduğu için, Genç'i ise söz konusu doğum günü partisinden hatırladığını söyledi. Kendisine sorulan Hüseyin Köksal'ı yaklaşık 4 yıl önce bir arkadaşının davetiyle tanıdığını, daha sonra Zorlu Center'daki rezidans bölümünde yapılan bir buluşmada Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'un da bulunduğunu belirtti.

O dönem bu isimlerin kamuoyunda bilinen kişiler olduğunu bilmediğini, sonradan televizyon haberlerinden öğrendiğini aktaran Acer, Bağdatlı ile yalnızca birkaç kez telefonla görüştüğünü, yüz yüze temasının olmadığını vurguladı.