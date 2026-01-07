Kızılcık Şerbeti dizisinde “Fatih” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde evinde yapılan operasyonla gözaltına alınan Güngör, yoğunluk nedeniyle ifadesi alınamayan isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, saat 09.00 sıralarında adliyeye getirilen Güngör’ün, birlikte gözaltına alınan kişilerle beraber ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oyuncu serbest bırakıldı.