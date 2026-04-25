Anasayfa Gündem Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışından dönüşünde ifade veren sanatçı Cem Adrian, adli süreçte alınan örneklerin negatif çıktığını duyurdu.

Dilem Taştan Dilem Taştan
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Adrian, test sonucu sosyal medya hesabından yayınladı.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 2

Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan, yurt dışında bulunan şarkıcı Cem Adrian, ülkeye dönmüş daha sonra ise İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 3

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Adrian, sosyal medya hesabından uyuşturucu test sonucunu duyurdu.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 4

Hakkında çıkan gözaltı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren Cem Adrian, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Adrian şunları söylemişti:

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 5

"O meselelerden çok çok uzağım. Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim."

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 6

"Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 7

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yasaklı madde test sonucunu paylaştı. Testlerinin temiz olduğunu belirten Cem Adrian, "Kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığım için mutluyum" diye konuştu.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 8

Adrian açıklamasında şunları söyledi "Tüm dinleyenlerime, sevenlerime ve kamuoyunun bilgisine sunarım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gerçeğe olan inancımla tüm yasal prosedürlere eşlik ettim."

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 9

"Vücudumdan alınan örnekler üzerinde yapılan detaylı testler sonucunda, hiçbir örnekte uyuşturucu ya da benzeri bir madde tespit edilmediği ve testlerin temiz (negatif) çıktığı tarafıma bildirilmiştir. Bana ve sürecin başında söylediklerime güvenen ve inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığım için çok mutluyum."

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cem Adrian test sonuçlarını paylaştı - Resim: 10

"Görevlerini büyük bir titizlikle yürüten emniyet ve adliye görevlilerine, gerçeğin ortaya çıkması için gösterdikleri yaklaşım ve nezaketleri için de ayrıca çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla."

