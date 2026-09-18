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Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verildi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri kapsamında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Ünlü isimlerin hastaneye giriş yaptığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.