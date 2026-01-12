Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı.
Beşinci dalga olarak ifade edilen süreçte Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Ceren Alper, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel gözaltına alınmıştı.
Savcılıktaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimlerden Ayşe Tarım, Ayşe sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper hakkında tutuklama talebi edildi.
Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edilmişti.
ÜÇ İSİM TUTUKLANDI
Hakimliktem Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper hakkında tutuklama kararı çıktı. Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Can Yaman ise 11 Ocak’ta Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.
Dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 58’e yükseldi.