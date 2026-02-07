İstanbul’da yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer, bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “fuhuş için yer ve imkan sağlamak” ve “uyuşturucu madde kullanımını özendirme veya kolaylaştırma” suçlarını işlediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, savcılık ifadelerinin alınması amacıyla İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildikleri bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Operasyon sırasında, Heves Güzel’in Antalya’daki evinde sentetik hap ve uyuşturucu maddeler bulunduğu bildirildi.