Soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Enes Batur, Murat Yağcı ve Ecenaz Üçer’in de yer aldığı toplam 10 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Ecenaz Üçer’in ise Paris’te olduğu öğrenildi.

Kamuoyunda YouTuber Enes Batur’un eski sevgilisi olarak da tanınan Ecenaz Üçer hakkında alınan karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Eskişehir doğumlu olan Ecenaz Üçer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü’nde eğitim aldı. Oyunculuk kariyerinde Aşkımızın Son Tekmesi, Kafalar Karışık ve Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi gibi yapımlarda rol aldı.

Öte yandan YouTuber Enes Batur, polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olarak 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi.