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Kaynak: DHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda dikkat çekici bir olay ortaya çıktı. Yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu bir kişinin vücudunda yüzlerce gram uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste bulunan yabancı uyruklu bir şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

RÖNTGEN VE TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde çekilen röntgen ve tomografi görüntüleri, uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde şüphelinin mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin sindirim sisteminde bulunan uyuşturucu maddeler, sağlık gözetiminde doğal yollarla vücudundan çıkarılarak ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.