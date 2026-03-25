Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalarda 23 yaşındaki A.K.T. isimli şahıs uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan A.K.T.‘nin ikametinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.