17 Şubat'ta gözaltına alınan isimler 2 gündür emniyette tutuluyordu. Bugün adliyeye sevk edildiler.

ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Başsavcılık, gözaltına alınan 17 kişiden toplam 52,46 gram marihuana ele geçirildiği bildirdi. Başsavcılık, soruşturmanın “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” ile “kullanılmasını kolaylaştırmak” suçları kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eski millî sporcu Adem Kılıçcı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Edis Görgülü’nün bir gün önce Brezilya’ya gittiği tespit edildi. Katkı maddesiz gıda ürünleriyle bilinen Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTIAN ALINAN İSİMLER

Hakan Tunçelli, Murat Dalkılıç, Rıza Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan.