Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’a ait Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından baskın gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında toplam 9 mekana baskın gerçekleştirildi. 300 narkotik polisi operasyonda yer alırken, baskınların yapıldığı gece kulüplerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda adreslerde detaylı aramalar yapıldı, dedektör köpekleri görev yaptı.

Baskınlar sırasında; Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında mekan sahibi, yöneticileri ve ‘Youtuber’lar da var.

CAN YAMAN'IN ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI İDDİASI

Operasyona dair çarpıcı detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet Gazetesi'nden Elif Altın'ın ulaştığı bilgilere göre; Savcılık, soruşturma kapsamında Can Yaman hakkında gözaltı kararı vermedi.

Ancak, savcılık Bebek Otel’in arasında olduğu 9 mekana arama talimatı vermiş. Jandarma tarafından bir gece kulübüne yapılan arama sırasında mekanda bulunan Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yaman bu nedenle gözaltına alındı.

Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürülecek.