Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Projeli dosyalar kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle 30 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 754 sentetik ecza hapı, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

25 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 30 şüpheliden 25’i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.