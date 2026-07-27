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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 1 ikamet, 2 araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.