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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, çeşitli miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.