Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara'da 13-19 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Adreslerde 6 kilo 164 gram esrar, 843 gram metamfetamin, 963 gram sentetik kannabinoid ile çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. 84 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

13-19 Eylül tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler, silah, mühimmat ve para ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin ve 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 53 gram kokain, 35 kenevir bitkisi, 4 ecstasy ve 1 gram eroin bulundu. Aramalarda uyuşturucunun yanı sıra 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.

84 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ayrıca 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.