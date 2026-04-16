Aksaray’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik ecza hap ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

OPERASYONLA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen G.F.B. (23), Y.Y. (26) ve S.K. (31) isimli şahıslar Aksaray il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplam 11 bin 200 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 450 TL nakit para da güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan G.F.B., Y.Y. ve S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin benzer suçlara yönelik operasyonlarını sürdüreceği ifade ediliyor.