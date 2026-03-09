Narkotik ekipleri 'beyaz zehir' operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli’de 01-08 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalar sürdürüldü. 143 olaya müdahale edilirken, 164 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 137’si bırakılırken, 12’si adli kontrol şartıyla, 15’i ise tutuklandı. Operasyon ve uygulamalarda 788 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 151 gram amfetamin, 98 gram esrar, 35 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 gram kokain, 12 gram skunk, 39 adet sentetik ecza ve 1 adet extacy ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 9 bin 900 TL para, 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.