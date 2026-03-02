Diyarbakır'da Narkotik ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik jandarma sorumluluk sahasında ihbar edilen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar neticesinde 13.7 kilo skunk maddesi 234 gram esrar maddesi ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yetkililer sık sık vatandaşlara bağımlılık yapan ve ölüm riski olan uyuşturucu maddelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu, alt sınırı 10 yıldan başlayan hapis cezaları ile cezalandırılıyor.