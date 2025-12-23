Son haftalardaki uyuşturucu operasyonu zinciri, Türkiye’nin gündemine oturdu. Ersoy’un dışarıdan görünen “düzgün” profili ve iktidara olan yakınlığı ile söz konusu iddiaların Netflix yapımı derecesinde alışılmışın dışında farklılıklar içermesi, operasyonlara kamuoyunun ilgisini arttırdı. Ancak suç nerede başlıyor, nerede bitiyor, özel hayat nedir, delil nedir, şüpheli diye kime denir; bu hususlar da birbirine girmiş durumda. Şunu unutmayalım: Şüpheliler kamuoyunun ahlaki kıstaslarıyla suçlu ilan edilemez.

Ancak operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait olduğu iddia edilen özel mesajlaşmalar, video görüntüleri, kan ve saç testi raporları, basın eliyle kamuoyuna servis ediliyor. Henüz soruşturma aşamasında olan deliller, bir anda mahkeme salonlarından önce televizyon ekranlarında ve sosyal medya platformlarında boy gösteriyor.

Bu durum yalnızca estetik veya etik bir tartışma değil; çok boyutlu hukuki sonuçları olan bir mesele. Çünkü ceza yargılamasının sacayaklarından biri olan soruşturma gizliliği, hem adil yargılanma hakkı hem masumiyet karinesi hem de kişisel verilerin korunması ilkeleriyle doğrudan bağlantılıdır.

Haber Değeri ve Yargısal Güvence Arasındaki Denge

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu tartışmaya ışık tutuyor. Örneğin, Tourancheau and July v. France kararında, yargılama öncesi dosya içeriğinin basın yoluyla ifşasına getirilen sınırlamaların ifade özgürlüğüne müdahale teşkil ettiğini, ancak bunun adil yargılanma hakkı ve tarafsızlığın korunması gibi meşru amaçlarla haklı görülebileceğini ifade etti. Yine Kaczmarek v. Poland davasında, soruşturma kapsamında elde edilen telefon konuşmalarının basına verilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini vurguladı.

Bu içtihatlar bize şunu söylüyor:

Evet, basın özgürlüğü demokratik toplumların vazgeçilmezidir (AİHS md. 10). Ancak soruşturma aşamasındaki delillerin doğrudan paylaşılması, şüphelinin suçlu imiş gibi lanse edilmesi ve kişisel verilerin ifşası; masumiyet karinesi (AİHS md. 6/2) ve özel hayat hakkı (AİHS md. 8) gibi temel hakları ihlal edebilir.

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu md. 157 de soruşturma aşamasında gizliliği temel ilke olarak belirlemiştir. Bu gizli bilgilerin açıklanması ise suçtur (Türk Ceza Kanunu md. 285).

Yayımlanan laboratuvar testleri, telefon konuşmaları, sosyal medya mesajlaşmaları yalnızca soruşturma delili değil; aynı zamanda kişisel veridir. Bu nedenle KVKK ve TCK md. 135-140 kapsamındaki koruma hükümleriyle güvence altındadır. Şüphelinin kan tahlili sonucu veya özel mesajı, kamuya teşhir edilmiş olsa bile hukuka aykırı elde edilmesi ve yayımlanması suç teşkil eder.

Soruşturmanın selameti açısından da bu durum son derece risklidir. Zira adil yargılanma hakkı yalnızca mahkeme salonunda başlayan bir süreç değil; gözaltından itibaren işleyen, delillerin toplanmasından kamuoyu bilgilendirmesine kadar her aşamayı kapsayan bir güven zinciri. Sonuçta adil yargılanma hakkına gölge düşmesi, yalnızca şüpheliye değil; soruşturmanın güvenilirliğine ve toplumun yargıya duyduğu inanca da zarar veriyor.

İşte bu yüzden, bir olayın haber değeri taşıması onun hukuken sınırsız yayınlanabilir olduğu anlamına gelmez. Kolluk güçlerinin çabası ve kamuoyunun bilgi alma talebi elbette saygıdeğer; ancak yargı süreçlerinin ve temel hakların korunması, medyanın sorumluluk alanına girer.

Suç la M ücadele ve Adalet

Uyuşturucu ilerleyen çağın en ağır suçlarından biri ve toplumun geniş kesimlerini etkiliyor. Kolluk güçlerinin, savcılık makamının ve mahkemelerin kararlı mücadelesi, toplumun güvenliği açısından vazgeçilmezdir. Ancak bu mücadele, adil yargılanma ilkesinden ve hukukun temel güvencelerinden ödün verilerek değil; aksine bu ilkeler korunarak yürütülmelidir.

Soruşturmaların gizliliği, hem masumiyet karinesini hem yargısal süreci hem de operasyonların etkinliğini korur. Umarız yürütülen operasyonlar, yalnızca alt seviyedeki satıcılarla değil, uyuşturucu ticaretinin en tepesindeki isimlere kadar ulaşarak sonuç verir; ancak bunu yaparken hukukun çizdiği sınırlar hassasiyetle gözetilir. Çünkü suçla mücadele, adaletle yapıldığında toplumu güçlendirir.