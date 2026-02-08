Türkiye'de uyuşturucu kullanımı lise çağından ilkokula kadar inerken, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Artan yoksulluk ve işsizlik, madde bağımlılığını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu süreçte, uyuşturucu baronları ve kartelleri için ülke adeta cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

TEDAVİ MERKEZLERİNDE ARTIŞ YETERSİZ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2021'de 137 olan madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayısı, 2025 sonunda ancak 138'e ulaşabildi.

2026 yılı kamu yatırımı programına göre, altı kentte devam eden 210 yataklı AMATEM ve 65 yataklı ÇEMATEM inşaatları için yalnızca 241 milyon TL ödenek ayrıldı. Toplam maliyeti 3,3 milyar TL olan bu projeler için 2025 sonu itibarıyla sadece 76,6 milyon TL harcama yapıldı.

Bu durum, inşaatların ilerlemediğini ve ihtiyaçlara yanıt verilemediğini gösteriyor.

BÜTÇE HARCAMALARI DÜŞÜK SEVİYEDE

2024'te Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'na bağımlılıkla mücadele için ayrılan 9,3 milyar TL'lik bütçenin yalnızca yüzde 30'u kullanıldı. Kalan kısım ya harcanmadı ya da başka alanlara aktarıldı.

Bu tablo, uyuşturucu kullanım yaşının düşmesi ve ölümlerin artmasına rağmen mücadeledeki zafiyeti ortaya koyuyor.

CHP'DEN SERT ELEŞTİRİ

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde bağımlılıkla mücadelenin kağıt üzerinde kaldığını vurguladı.

Bakırlıoğlu, "Madde kullanım yaşının ilkokula kadar düştüğü ülkemizde, bu harcama rakamlarını kabul etmek mümkün değil. Gençler tedavi sırası beklerken, kamu kaynakları başka kurumlara aktarılıyor. Bu, mücadeledeki ciddiyetsizliğin itirafıdır" dedi.

Bakırlıoğlu, yatak sayılarının artmadığını, merkezlerin tamamlanmadığını ve başvuruların karşılanamadığını belirterek, iktidarın her açıdan sınıfta kaldığını ifade etti.