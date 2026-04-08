Kaçak elektrik kullanarak kurduğu profesyonel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı.

PROFESYONEL DÜZENEK JANDARMANIN TAKİBİNE TAKILDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanköy Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, karşılaştıkları tabloyla adeta bir üretim tesisiyle karşılaştı.

ELE GEÇİRİLENLER SAYMAKLA BİTMEDİ

Evde yapılan detaylı aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra üretimin her aşamasında kullanılan çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen ekipmanlar şöyle:

16 kilo skunk, 52 kök kenevir, 9 gram amfetamin ve kenevir tohumları. 8 adet 6'lı LED aydınlatma, 70 adet reflektör, taşınabilir klima, 3 ısıtıcı, 5 trafo, havalandırma motorları ve boruları, pH ölçer ve sıvı bitki besleyiciler. 125 tabanca fişeği, 2 bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 850 TL.

KAÇAK ELEKTRİKLE ÜRETİM YAPMIŞ

Yapılan incelemelerde, uyuşturucu üretiminde kullanılan yüksek enerjili aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin çalıştırılması için kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi. Şüphelinin, maliyeti düşürmek ve dikkat çekmemek amacıyla şebekeden kaçak hat kullandığı belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.B. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.