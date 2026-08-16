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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmaların ardından kent genelinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 21 kök kenevir, 700 gram esrar, 505 gram sentetik uyuşturucu, 70 adet sentetik ecza ve 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira da bulundu.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.