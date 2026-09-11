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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'ye giren 2 ton uyuşturucudan sorumlu tutulan İslam Yakut, Sarıyer'de saklandığı evde yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hedefimiz açık: 'Hedefimizde uyuşturucu baronları var' demiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının destekleriyle,

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütünün firari lideri İslam YAKUT'un yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

İslam YAKUT'un, 2017 yılından bu yana "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından arandığı, yapılan çalışmalarda şahsın uzun süredir yurt dışında ve yurtiçinde saklandığı yerlerden faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir.

İRAN VE AFGANİSTAN'DAN AVRUPA'YA, AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda; İslam YAKUT'un "ANOM ve SKY ECC" kriptolu haberleşme sistemlerini kullanarak örgüt üyelerine talimatlar verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan'dan temin edilen yüklü miktardaki eroin maddesinin Avrupa ülkelerine, Avrupa'dan temin edilen sentetik uyuşturucu maddelerin ise ülkemize yasa dışı yollarla sevk ve naklini organize ettiği, bu kapsamda ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen 2 Ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarılmıştır.

2 YILDIR ARANIYORDU

Söz konusu suç örgütüne yönelik 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonda, örgütün diğer lideri Erhan YAKUT ile örgüt yönetici ve üyeleri yakalanarak tutuklanmıştır. Örgüt yöneticisi ve üyelerine ait suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine el konulmuştur. Operasyon kapsamında örgüt lideri İslam YAKUT'un yakalanması mümkün olmamış ve şahsın firari olarak aranmasına devam edilmiştir.

SARIYER'DE YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar neticesinde İslam YAKUT'un İstanbul'da bulunduğu ve Sarıyer ilçesinde bir adreste saklandığı belirlenmiş, 10.09.2026 tarihinde İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce müştereken gerçekleştirilen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda, İslam YAKUT'a ait Denis GEORGIEV adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimlik belgesi ele geçirilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı