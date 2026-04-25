Adana’da uyuşturucu kullanımının yol açtığı dramatik tabloyu gözler önüne seren görüntüler kaydedildi. İddiaya göre merkez Seyhan ilçesindeki Zübeyde Hanım Parkı yakınlarında bulunan otobüs durağı önüne gelen bir kişi, uyuşturucu maddenin etkisiyle kriz geçirdi.

Bir süre kontrolsüz hareketler sergilediği öne sürülen şahıs, daha sonra durağın hemen yanında yere uzanarak uyuyakaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ortaya çıkan görüntüler, uyuşturucu bağımlılığının bireyler üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Bölge sakinleri ise benzer olayların artmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.