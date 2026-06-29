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Güleç başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Güleç'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Güleç, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, kuruluşunun 81. yıl dönümünde, Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan, Başkanvekili, üye, savcı ve hakim raportörleri olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz.

Kurucusu olduğunuz Cumhuriyetimizin yüksek yargı kurumlarından biri olan Mahkememiz, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi, adaletin etkin şekilde sağlanması amacıyla görevini kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, emanet ettiğiniz ilke ve değerlerden aldığımız ilhamla, hukukun üstünlüğünü korumak, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmak ve adaletin tecellisine katkı sunmak için aynı azim ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.

Uyuşmazlık Mahkemesinin 81 yıllık birikim ve tecrübesiyle, ülkemize ve milletimize hizmet etme kararlığımızı bir kez daha ifade ediyor, manevi huzurunuzda saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz."