Dünya genelinde çocuk sağlığı üzerine yapılan son çalışmalar, uyku düzeni ile bağışıklık sistemi arasındaki sarsıcı ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Dinlenme süresindeki en küçük bir kesintinin bile çocukların savunma mekanizmasını zayıflattığı ve onları viral enfeksiyonlara karşı açık hedef haline getirdiği saptandı.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırmalarda, uyku süresi kısıtlanan çocukların kan değerlerinde enfeksiyonla savaşan sitokin miktarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.

Çalışma verilerine göre, gece boyunca kesintisiz uyuyan çocukların antikor üretimi, düzensiz uyuyan akranlarına oranla %40 daha yüksek seyretti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Harvard Tıp Fakültesi Uyku Bölümü’nden Dr. Charles Czeisler, uykunun sadece bir dinlenme evresi değil, aktif bir biyolojik onarım süreci olduğunu vurguladı.

Czeisler, uykusuz kalan bir bünyenin patojenlere karşı tepki verme hızının yavaşladığını ve iyileşme sürelerinin uzadığını ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nden nörobilimci Russell Foster ise, sirkadiyen ritim bozukluklarının çocuklarda sadece yorgunluğa değil, kronik inflamasyona yol açtığını belirtti.

Foster, "Uykusuzluk, bağışıklık sisteminin hafızasını zayıflatarak çocukların daha önce karşılaştıkları mikroplara karşı bile savunmasız kalmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA HATTI GECE KURULDU

Araştırmalar, uyku sırasında salgılanan büyüme hormonlarının doku onarımını gerçekleştirdiğini ve beyaz kan hücrelerinin bu süreçte optimize edildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle okul çağındaki çocukların maruz kaldığı yoğun hastalık dalgalarının temelinde, teknolojik cihaz kullanımıyla kısalan uyku sürelerinin yattığını dile getirdi.