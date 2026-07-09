Google, giyilebilir teknoloji ve dijital sağlık ekosistemini güçlendirme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için kademeli olarak dağıtılmaya başlanan Google Health 5.03 güncellemesi, kullanıcı deneyimini doğrudan artıran kritik yeniliklerle yayında. Güncellemenin en çok dikkat çeken yönü, gün içindeki kısa kestirmelerin (şekerlemelerin) artık toplam uyku süresine dahil edilmesi oldu. Bunun yanı sıra "Bugün" (Today) sekmesine eklenen yeni veri kartları ve üçüncü parti uygulamalarla yaşanan senkronizasyon sorunlarının çözülmesi, Google'ın profesyonel sağlık takibi vizyonunu bir adım öne taşıyor. Yeni sürüm iOS platformunda tamamen indirilebilir durumdayken, Android kullanıcılarına ise dalgalar halinde ulaşıyor.

Uygulamanın ana ekranını oluşturan "Bugün" sekmesi, bu güncellemeyle birlikte çok daha zengin bir veri paneline kavuşuyor. Kullanıcılar artık daha önce alt menülerde kaybolan pek soul hayati sağlık verisini doğrudan ana ekrana birer kart olarak ekleyebiliyor. Bu yenilik sayesinde kalp atış hızı değişkenliği (HRV), dinlenme nabzı, solunum hızı, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2), cilt sıcaklığı değişimleri, kan şekeri takibi ve günlük meditasyon süreleri tek bir bakışta görülebiliyor. Tüm bu metriklerin ana ekrana taşınabilmesi, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar veya spor performansını anlık izlemek isteyenler için büyük bir konfor sunuyor.

Sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarı olan uyku takibi, Google Health 5.03 ile çok daha gerçekçi bir yapıya bürünüyor. Eski sürümlerde gece uykusu haricinde gün içinde yapılan kısa kestirmeler sistem tarafından tam anlamıyla analiz edilemiyordu. Yeni güncellemeyle birlikte, 20 dakikayı aşan tüm şekerlemeler artık 24 saatlik toplam uyku süresinin bir parçası olarak hesaplanıyor. Uyku sekmesinde kullanıcıları artık hem gece boyunca uyunan "Ana Uyku" süresini hem de gün içindeki şekerlemelerin eklenmesiyle oluşan "Toplam Uyku" süresini gösteren iki farklı grafik karşılıyor.

Google Health 5.03, sadece yeni özellikler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif sporcuların canını sıkan bazı kronik senkronizasyon sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Özellikle yüzme aktivitelerinde bazı kullanıcıların karşılaştığı yanlış mesafe ve birim ölçüm hataları bu sürümle birlikte tamamen çözülüyor. Koşucuların ve bisikletçilerin en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Strava ile yaşanan yükseklik kazanımı (irtifa) verilerindeki sapmalar da yapılan kod iyileştirmeleriyle eşitleniyor. Son olarak, metrik kartlarının yerini değiştirme ve gelişmiş yemek arama motoru gibi özellikler de bu güncellemeyle birlikte iOS kullanıcılarına sunularak iki platform arasındaki eşitlik sağlanıyor.