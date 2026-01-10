“Pratik mükemmelleştirir” sözü çoğu alanda geçerli olsa da uyku bu kuralın istisnalarından biri gibi görünüyor. Hayatımızın önemli bir bölümünü uykuda geçirmemize rağmen milyonlarca insan her gece yeterince dinlenmiş hissetmeden uyanıyor. Bunun bedeli ise hem fiziksel hem zihinsel sağlık açısından oldukça ağır olabiliyor.
Uykunuzu sabote eden 7 alışkanlık: İşte iyi uykunun püf noktası
Deneyimli fitness yazarı Harry Bullmore, geçtiğimiz yıl kaliteli uykunun sırlarını çözmek için alanında uzman birçok isimle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. İşte iyi uykunun püf noktaları…
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) görev yapan pratisyen hekim Dr. Radha Modgil’e göre uyku, kendiliğinden olup biten bir durum değil; bilinçli şekilde yönetilmesi gereken aktif bir süreç. Uyku sırasında hücreler yenileniyor, beden toparlanıyor ve beyin gün içinde yaşananları işleyerek hafızaya yerleştiriyor.
Kaliteli bir uyku; dikkat süresini, zihinsel berraklığı ve dayanıklılığı artırırken bağışıklık sistemini de destekliyor. Buna karşılık yetersiz uyku; kilo alımı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve felç riskini belirgin biçimde yükseltiyor.
Buna rağmen uyku, sağlıklı yaşamın en çok ihmal edilen yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. Dr. Modgil’in ifadesiyle uyku, “ailenin görmezden gelinen küçük kardeşi” gibi. Beslenme ve egzersiz sıklıkla gündeme gelirken, son yıllarda yapılan araştırmalar ve akıllı saat gibi takip cihazlarının yaygınlaşması, insanların uyku düzenlerine daha fazla dikkat etmesini sağladı.
Bu ilgi hiç de yersiz değil. Herkes için kusursuz bir gece uykusu tanımı farklı olabilir ve belki de böyle bir şey mümkün değildir. Ancak uykuda yapılacak küçük iyileştirmeler bile kişinin nasıl hissettiğini, nasıl göründüğünü ve gün içinde nasıl performans gösterdiğini gözle görülür biçimde etkileyebilir. Bullmore’un uzmanlarla yaptığı görüşmelerde üzerinde en çok uzlaşılan öneriler şöyle:
Uyuma ve uyanma saatlerinde tutarlılık sağlayın
Uykuya dair önerilerin büyük bölümü, vücudun 24 saatlik biyolojik saati olan sirkadiyen ritimle doğrudan bağlantılı. Vücut düzenli bir programa alıştığında, hormonlardan metabolizmaya kadar pek çok sistem uyum içinde çalışıyor. Düzensiz saatler ise bu dengeyi bozarak sağlığı olumsuz etkiliyor.
WHOOP şirketinde araştırma ve veri alanından sorumlu üst düzey yönetici Emily Capodilupo, yatma ve kalkma saatlerinin istikrarlı olmasının sadece uyku değil genel sağlık için de en etkili alışkanlıklardan biri olduğunu söylüyor. Bu düzen; iltihaplanmayı azaltabiliyor, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinin riskini düşürebiliyor, metabolik sağlığı destekliyor.
Sabah uyandıktan kısa süre sonra gün ışığına çıkmak da biyolojik saatle uyumlanmayı kolaylaştırıyor. Dr. Modgil, doğal ışığın melatonin gibi uyku hormonlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Gün boyunca mümkün olduğunca gün ışığı almak, gündüz hareketli olmak ve yatmadan birkaç saat önce sakinleşmek uykuya geçişi hızlandırabiliyor.
Yatma öncesi ritüeller oluşturun
Yoğun iş temposu, sosyal hayat ve aile sorumlulukları düzenli bir uyku rutinini sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ancak her gece aynı saatlerde uyumak mümkün olmasa bile, vücudu uykuya hazırlayan bazı alışkanlıklar geliştirilebilir.
Yatmadan önce ışıkları kısmak, kitap okumak, pijama giymek gibi basit ama tekrarlanan davranışlar beyne “dinlenme zamanı” sinyali gönderir. Bu tür işaretler düzenli olarak tekrarlandığında, vücut bu eylemleri uykuya hazırlıkla ilişkilendirir.
Capodilupo’ya göre beden, uykunun yaklaştığını önceden tahmin edebildiğinde uyku kalitesi belirgin biçimde artar. Saatleriniz oturduğunda, vücut yatmadan yaklaşık iki saat önce hormonal olarak uyku moduna girmeye başlar. Bu süreci destekleyen alışkanlıklar, özellikle zor dönemlerde güçlü bir yardımcı olabilir.
Yatak odanızı bir dinlenme alanına dönüştürün
Stres, kaliteli uykunun en büyük düşmanlarından biridir. Bu nedenle yatak odasının rahatlatıcı, sade ve dikkat dağıtıcılardan arındırılmış olması büyük önem taşır.
Ortam koşullarını ince ayarlayın
İnsan performansı üzerine çalışan bilim insanı Dr. Andy Galpin ve ekibi, bu yıl yayımladıkları akademik çalışmada uyku kalitesini etkileyen bilinen tüm çevresel faktörleri sıraladı. Gürültü, ışık, ekran kullanımı, oda sıcaklığı, hava kalitesi, yatak ergonomisi, kokular, yatak paylaşımı ve hatta uyku takip cihazları bu faktörler arasında yer alıyor.