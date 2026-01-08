Dünyanın önde gelen uyku laboratuvarlarından gelen son veriler, çocuklarda akademik başarının temelinin sınıf içinde değil, yatakta atıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Bilim insanları, düzenli ve yeterli uykunun beynin bilgi işleme süreçlerini optimize ettiğini ve okul başarısında belirleyici rol oynadığını saptadı.

NÖROLOJİK TEMELLER VE AKADEMİK PERFORMANS

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, uyku kalitesi ile sınav notları arasında doğrusal bir ilişki olduğunu belirledi.

Araştırmada, gece boyunca kesintisiz uyuyan öğrencilerin, karmaşık problemleri çözme ve yeni bilgileri hafızaya kaydetme konularında akranlarına oranla çok daha üstün bir performans sergilediği gözlemlendi.

Harvard Tıp Fakültesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Dr. Charles Czeisler, konuya ilişkin değerlendirmesinde uykunun sadece bir dinlenme süreci olmadığını vurguladı.

Czeisler, uykunun bilginin kalıcı hafızaya aktarılmasında kritik bir "pekiştirme" aşaması olduğunu ve bu süreç aksadığında öğrenme verimliliğinin düştüğünü ifade etti.

DUYGUSAL DÜZENLEME VE ODAKLANMA

Yetersiz uyku sadece bilişsel yetenekleri değil, aynı zamanda çocukların sınıf içindeki davranışsal tutumlarını da olumsuz yönde etkiledi.

California Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren nörobilimci Prof. Dr. Matthew Walker, uykusuzluğun prefrontal korteks üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi.

Walker, uykusunu alamayan çocukların duygusal dalgalanmalara daha açık olduğunu ve odaklanma sürelerinin ciddi oranda kısaldığını belirtti.

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA İDEAL SÜRELER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için her gece ortalama 9 ile 11 saat arasında uyumaları gerektiğini hatırlattı.

Yapılan testlerde, bu sürenin altına düşen öğrencilerin matematiksel akıl yürütme ve dil becerilerinde %20'ye varan oranlarda gerileme yaşandığı kaydedildi.