Havalar ısınırken hapşırıklarınız başladıysa sebebi polen alerjisi olabilir. Alerji mevsimi her yıl daha da uzuyor. Avrupa İklim ve Sağlık Gözlemevi’ne göre polen alerjisi uyku düzenini bozabiliyor, ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Polen kaynaklı rahatsızlıkları azaltmak için evi sabah erken veya akşam saatlerinde havalandırmak, dışarı çıkarken güneş gözlüğü kullanmak ve eve geldiğinizde hemen duş alıp kıyafet değiştirmek etkili yöntemler arasında yer alıyor.
Uyku düzenini bozan gizli düşman: Hapşırıklar başladıysa sebebi bu olabilir
Havaların ısınmasıyla birlikte polen alerjisi belirtileri artış gösterdi. Bahar aylarında havada yoğunlaşan polenler; hapşırma, burun akıntısı ve göz kaşıntısına yol açıyor. İklim değişikliğiyle erken başlayan bu dönemden korunmanın pratik yolları neler? İşte alınabilecek önlemler…Cemile Kurel
BAHAR GELDİ, POLEN SEZONU BAŞLADI
Havalar güzelleşip günler uzarken baharın getirdiği en yaygın sorunlardan biri de polen alerjisi. Kış boyunca soğuk algınlığı kaynaklı hapşırıkların yerini şimdi ağaç ve bitkilerden yayılan polenler alıyor. İlkbaharın ilk günlerinde fındık ve kızılağaç polenleri havayı doldururken, ilerleyen haftalarda huş, dişbudak ve meşe devreye giriyor. Yaz aylarında ise çayır otları alerjiyi tetiklemeye devam ediyor.
Polen tanecikleri solunum yolları ve gözlerle temas ettiğinde bağışıklık sistemi aşırı tepki vererek histamin salgılıyor. Bu durum burun akıntısı, gözlerde sulanma, yanma ve kaşıntı gibi klasik alerji belirtilerine yol açıyor.
ALERJİ MEVSİMİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE UZATIYOR
Polen mevsiminin başlangıcı, süresi ve şiddeti her yıl hava koşullarına ve bitkilerin döngüsüne göre değişiklik gösteriyor. Avrupa’da nüfusun yaklaşık yüzde 40’ında polen alerjisi bulunduğu tahmin ediliyor. Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliği nedeniyle bu oran daha da yüksek seyrediyor.
Belçika Kamu Sağlığı Enstitüsü Sciensano’da mikoloji ve aerobiyoloji uzmanı Astha Tiwari, “Son on yılın sonuçlarına baktığımızda polen mevsimlerinin uzadığını, biraz daha erken başladığını ve polen yoğunluğunun arttığını görüyoruz” diyor.
Bilim insanı, bunun muhtemelen iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirterek daha sıcak havaların bitkilerin erken çiçek açmasını tetiklediğini ifade ediyor.
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’daki uzun yıllar süren polen izleme çalışmaları, birçok ağaç türünde polen miktarının ve zirve değerlerinin arttığını, mevsimin ise öne çekildiğini ortaya koyuyor. Yükselen sıcaklıklar ve atmosferdeki karbondioksit seviyesi bitki büyümesini hızlandırırken polen üretimini de artırıyor. Bu durum alerji sezonunu uzatıyor ve polen yoğunluğunu yükseltiyor.
Uzmanlar, bir alerjene maruz kalma süresi uzadıkça vücudun o maddeye karşı daha duyarlı hale geldiğini belirtiyor. Dolayısıyla daha fazla bitkinin daha uzun süre ve daha yüksek miktarda polen üretmesi, polen alerjilerinin giderek yaygınlaşmasına neden oluyor.
POLEN ALERJİSİNDEN KORUNMANIN ETKİLİ YOLLARI
Polen alerjisi sadece fiziksel rahatsızlık yaratmıyor; uyku kalitesini düşürüyor, ruh halini olumsuz etkiliyor ve günlük yaşamı zorlaştırıyor. Yetişkinlerde iş gücü kaybına, çocuklarda ise okul performansında gerilemeye yol açabiliyor.
Bu rahatsızlıklardan korunmak için uzmanların önerdiği basit önlemler şöyle:
- Gün içinde pencereleri kapalı tutun, havalandırmayı polen yoğunluğunun düşük olduğu sabah erken saatlerde veya akşam yapın.
- Eve döndükten sonra mutlaka duş alın ve kıyafetlerinizi değiştirin.
- Çamaşırları mümkünse ev içinde kurutun.
- Dışarıda güneş gözlüğü kullanarak gözlerinizi polenlerden koruyun.
- Bu önlemlerle polen temasını önemli ölçüde azaltarak bahar aylarını daha rahat geçirebilirsiniz.