Uyku depolamak gerçekten işe yarıyor mu? Uyku nasıl depolanır?

Uyku depolamak gerçekten işe yarıyor mu?

Hafta sonları alarmı kapatıp yatakta biraz daha oyalanmak çoğu kişi için küçük bir mutluluk. Özellikle hafta içi uykusuz kalanlar, bu zamanı bir tür telafi gibi görüyor. Son dönemde ise bu alışkanlık tersinden tartışılıyor: Yoğun ve uykusuz dönemlerden önce daha fazla uyumak, yani uyku depolamak, gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu fikir, kulağa mantıklı gelse de bilim dünyasında hâlâ tartışmalı. Bazı araştırmalar, önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken, bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor.