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Kaynak: Haber Merkezi

Xiaomi’nin POCO markası altında geliştirdiği yeni akıllı telefon POCO X8 5G, Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz ayın başında tanıtılan modelin ülkemizdeki satış fiyatının açıklanmasıyla birlikte cihazın Türkiye pazarındaki fiyatı da netlik kazandı.

Yüksek kapasiteli bataryası, ekran özellikleri ve kullandığı işlemciyle öne çıkan telefon, silikon karbon teknolojisiyle geliştirilen bataryasıyla dikkat çekiyor.

POCO X8 5G TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

POCO X8 5G’nin Türkiye’deki fiyatı, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesi bulunan versiyon için 32 bin 999 TL olarak belirlendi.

XİAOMİ POCO X8 5G HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

POCO X8 5G, 6,83 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunan ekranın yenileme hızı 120 Hz, maksimum parlaklığı ise 3.500 nit seviyesinde bulunuyor.

Telefonun işlemci tarafında Snapdragon 6s Gen 4 platformu yer alıyor. Model için 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri belirtilirken depolama kapasitesi 128 GB veya 256 GB olarak sunuluyor.

Kamera donanımında arka tarafta 50 megapiksel ve 2 megapiksellik iki kamera bulunuyor. Ön bölümde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanılıyor.

Cihazın enerji ihtiyacını 8.340 mAh kapasiteli batarya karşılıyor. 67 W şarj desteğine sahip olan POCO X8 5G, işletim sistemi tarafında HyperOS 3 ile çalışıyor. Yüksek batarya kapasitesi ve 120 Hz ekranı, modelin öne çıkan donanım özellikleri arasında yer alıyor.