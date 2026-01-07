Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının sayısı her geçen yıl artıyor. Resmî verilere göre aktif dernek sayısı 101 bin 823’e yükseldi. Bu artış, ülke genelinde dernekleşmenin giderek yaygınlaştığını ve farklı alanlarda toplumsal faaliyetlerin yoğunlaştığını gösteriyor.

İstanbul 23 bin 460 dernek ile ilk sırayı alıyor. Bunu 10 bin 659 dernekle Ankara takip ederken, İzmir ise 5 bin 613 dernekle üçüncü sırada yer aldı.

BAZI DERNEKLERİN İSİMLERİ:

— Dünyada Cenneti Yaşayanlar Derneği

— Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler

— Hungobungo

— Başardım Abi

— Aklını Oynatanlar

— Bekar Danışmanlığı

— Esmiyor

— Bombacı Mülayim Kuş Evi

— Şair Ceketli Çocuk

— Bir Güzellik Yap

— Yalnız Köyü

— Bir Mucize Lazım

— Ötücü ve Uçucu Kuşları Yetiştirenler

— Dededen Toruna

— Kalbi Güzel İnsanlar

— Hayır Duası

— Bir Şey Yapmalı

— Yeşil Sırtlılar