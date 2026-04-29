PARKTAKİ UYARI KANLI BİTTİ

İstanbul Kağıthane, Hamidiye Mahallesi’nde bir okulun karşısındaki parkta dehşet anları yaşandı. Okul polisi olarak görev yapan H.Ç., park içerisinde yüksek sesle küfürlü konuşan ve sigara içen bir grubu çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı.

POLİS MEMURU DARBEDİLDİ

Polis memurunun uyarısına tepki gösteren 16 yaşındaki üç şüpheli, görevli memurla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polis memuru H.Ç.’nin burnuna vurarak darp etti. Olayın ardından şüpheliler hızla parktan uzaklaşmaya çalıştı.

SEKEN KURŞUN ESNAFI VURDU

Darbedilen polis memuru H.Ç., kaçan saldırganların peşine düşerek "Dur" ihtarında bulundu ve havaya uyarı ateşi açtı. Ancak bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri, o esnada kaldırımda bulunan berber Hakan B.’nin göğsüne isabet etti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan Hakan B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGANLAR 16 YAŞINDA ÇIKTI

Olay sonrası geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri, memura saldıran M.S.P., S.K.G. ve H.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin 16 yaşında olduğu ve daha önceden herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi.