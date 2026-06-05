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Ankara Adliyesi'nde bazı savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarında usulsüz işlemler yaptığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz hakkında çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Soruşturma, Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin ihbarı üzerine başlatıldı. İhbarda, Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un yönlendirdiği bazı dosyalarda para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği öne sürüldü.

Hazırlanan iddianamede, Ahmet Yılmaz'ın görevli savcıların UYAP şifrelerini kullanarak sistem üzerinde işlem yaptığı, yetkisizlik müzekkereleri düzenlediği, dosyaları ayırıp birleştirdiği, yakalama kararlarını kaldırdığı ve sahte belgeler oluşturarak maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Yılmaz hakkında çok sayıda suçtan toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

MAHKEME CEZALARI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, Ahmet Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üyelik", "rüşvet vermek", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından toplam 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yılmaz, "gizliliğin ihlali" suçundan ise beraat etti. Mahkeme ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Duruşmada son sözleri sorulan Ahmet Yılmaz, yaşadığı süreç nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Eşimle boşandım. Kızım evlenmiş ondan bile haberim yok. Bunlar ağır gelmeye başladı. Şizofreni ilaçları kullanmaya başladım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER SANIKLARA DA HAPİS CEZASI

Tutuksuz sanıklardan Reşat Yıldırım, "silahlı terör örgütüne üyelik", "rüşvet vermek", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplam 18 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yıldırım da "gizliliğin ihlali" suçundan beraat etti.

Sanıklardan Ömer Faruk Bol, "silahlı örgüte üye olma" ve "rüşvet vermek" suçlarından 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, Yusuf Ersin Gürbüz'e "rüşvet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

10 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, aralarında Zeliha E.U.'nun da bulunduğu 10 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Bir sanığın dosyası ise ayrıldı.

Böylece Ankara Adliyesi'nde UYAP sistemi üzerinden usulsüz işlem yapıldığı iddialarıyla açılan davada yıllar süren yargılama süreci karara bağlanmış oldu.