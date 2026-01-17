Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde yaşayan Rachel Bloor, Pazartesi gecesi yarı uyku halinde göğsünde ağır bir ağırlık hissetti ve başlangıçta bunun evcil köpeği olduğunu sandı. Ancak elini üzerine koyduğunda bunun bir hayvan olduğunu fark etti ve ışığı açınca karşısında 2,5 metre uzunluğunda bir piton yılanı buldu.

Yılanın sürpriz ziyareti

Bloor, yılanın evin açık kalan penceresinden girerek yatağına ulaştığını düşünüyor. Pazartesi gecesi yılanın yatakta göğsünün üzerinde kıvrılmış halde durduğunu söyleyen Bloor, eşinin sakin davranışının durumun daha da kötüleşmesini engellediğini belirtti. Eşi, “Bebeğim, kıpırdama. Üzerinde yaklaşık 2,5 metrelik bir piton var” diyerek kadını uyardı.

Güvenlik önlemleri ve sakin çıkış

İlk anda paniğe kapılmayan Bloor’un ilk önceliği evdeki iki köpeği güvenli bir şekilde odadan çıkarmak oldu. Daha sonra eşinin yönlendirmesiyle yavaşça yataktan çıkarak yılanı pencereden dışarı doğru yönlendirdi. Yılanın zehirsiz bir carpet python (halı pitonu) olduğu, bu türün Avustralya kıyı bölgelerinde yaygın olduğu ve genellikle kuşlar ile küçük memelilerle beslendiği bildirildi.

Uzman uyarısı

Yaban hayat uzmanları, özellikle sıcak aylarda yılanların aktif hale geldiğini ve evlere girebilecekleri küçük boşluklara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Pencereler, çatı boşlukları ve kapı altlarındaki açıklıklar gibi yerler, yılanların içeri giriş noktası olabiliyor. Uzmanlar, böyle durumlarda profesyonel yardıma başvurulmasını öneriyor.