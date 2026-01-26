Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Aslıhan (58) ve üvey oğlu S.K. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Üvey oğlu ile sokakta kavga etmeye devam eden Aslıhan bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslıhan’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve tedavi altına alınan Aslıhan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan üvey evlat S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.