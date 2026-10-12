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Kaynak: AA

Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Baerbel Bas, üvey kızının vefatının ardından yaşadığı yas süreci ve kendisine yönelik kamuoyu eleştirileri nedeniyle iki görevinden de istifa ettiğini açıkladı.

Bas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üvey kızının ölümünün ardından yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.

KOALİSYON ORTAKLARINA ELEŞTİRİ

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden de kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını belirten Bas, bunun kişisel açıdan zor bir dönemden geçtiği sırada kendisini daha da zorladığını kaydetti.

Bas, hükümet ve parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret ederek, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi.

SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini ilettiğini aktaran Bas, ayrıca Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini istediğini açıkladı.

BAERBEL BAS KİMDİR?

1968 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Baerbel Bas, meslek hayatına sağlık sigortacılığı ve insan kaynakları alanında başladı. Siyasi kariyerine 1988’de SPD’ye katılarak adım atan siyasetçi, yerel yönetim düzeyindeki uzun yıllara dayanan çalışmalarının ardından 2009 genel seçimlerinde Almanya Federal Meclisi’ne (Bundestag) milletvekili olarak girdi.

Bas, 2019-2021 yılları arasında SPD Meclis Grubu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birini 26 Ekim 2021 tarihinde yaşayan

Bas, Annemarie Renger ve Rita Süssmuth’un ardından Almanya tarihinde Federal Meclis Başkanlığı (Bundestag Başkanı) makamına seçilen üçüncü kadın siyasetçi oldu. Bu görevi 2025 yılına kadar sürdürdü.

Bas, Mayıs 2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak kabinede yer aldı, aynı zamanda partisi SPD'nin eş genel başkanlığı görevini üstlendi.