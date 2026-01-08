Üvercinka'nın gizemli yazarı: Cemal Süreya 36 yıl sonra hala kalplerde

PARİS YILLARI VE EDEBİYATA AĞIRLIK

Maliye Bakanlığı'nca bir yıllığına Paris'e gönderilen şair, 1964'te dönünce 31 Temmuz 1965'te Sezai Karakoç ve Doğan Yel ile Teftiş Kurulu'ndan istifa ederek edebiyata yöneldi.

Başarılı edebiyatçı, 1 Haziran 1966'da Papirüs'ü üçüncü kez yayımlamaya başladı ve Mayıs 1970'e kadar düzenli sürdürdü.