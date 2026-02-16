Tuzla birlikte kullanılan bu pratik yöntem sayesinde ütü tabanındaki kireç ve kararma anında yok oluyor. Bu yöntemle ütünüz ilk günkü gibi yepyeni ve pırıl pırıl oluyor.
Ütü tabanındaki kararmayı anında yok ediyor: İlk günkü gibi yepyeni oluyor
Zamanla ütü tabanında oluşan kireç ve kararmalar ütünün performansını düşürürken, kıyafetlerde de leke oluşmasına neden oluyor. Tuzla birlikte bir parça kullanmak ütü tabanındaki kararmayı anında yok ediyor.Derleyen: Hande Karacan
Ütünün düzenli aralıklarla temizlenmesi hem kıyafetlerinizin sağlığı açısından hem de cihazınızın uzun ömürlü olabilmesi için önemli.
KİREÇ TORTULARI İSTENMEYEN LEKELERE YOL AÇABİLİR
Taban kısmında biriken kirler ve kireç tortuları, en sevdiğiniz giysilerde bile istenmeyen lekelere yol açabilir. Pahalı ürünlere gerek kalmadan, mutfağınızdaki malzemelerle bu sorunu saniyeler içinde çözebilirsiniz. İşte ütünüzün ömrünü uzatacak yöntem.
PEKİ ÜTÜ NE ZAMAN TEMİZLENMELİ?
Genel bir bakım için yılda 1-2 kez derin temizlik yeterli olur. Ütünün tabanında yapışkanlık veya tortu hissettiğiniz an müdahale etmeniz gerekir. Aksi takdirde bu tortular daha yapışkan ve kalıplaşmış hâle gelebilir, kıyafetlerinize ve cihazınıza zarar verebilir.
Kireçlenmeyi önlemek adına musluk suyu yerine mutlaka damıtılmış su tercih edilmeli.
ÜTÜDEKİ KİREÇLERDEN KURTULMANIN SIRRI!
Eğer ki kullandığınız model için üreticinin özel bir talimatı, uyarısı yoksa, iç hazneyi temizlik profesyonellerinin de uyguladığı şu ekonomik yöntemle pırıl pırıl yapabilirsiniz:
Yarımşar su bardağı beyaz sirke ve suyu karıştırıp hazneye doldurun.
Cihazı buhar modunda çalıştırıp 5 dakika ısınmasını bekleyin.
Yaklaşık 30 saniye boyunca buhar vererek bu işlemi 4-5 defa tekrarlayın.
Ütüyü kapatıp soğuduktan sonra karışımı boşaltın. Sirke kokusunu tamamen yok etmek için aynı işlemi sadece damıtılmış suyla bir kez daha yapabilirsiniz.
ÜTÜ TABANINI BU YÖNTEMLERLE TEMİZLEYİN
Soğuk haldeki ütü tabanını sirkeli bir bezin üzerinde 30 dakika bekletip ardından nazikçe silin.
İki ölçü karbonat ile bir ölçü suyu karıştırarak bir macun hazırlayın. Dairesel hareketlerle tabana uygulayıp nemli bir bezle arındırın.
Bir parça gazete kağıdının üzerine bolca tuz dökün. Ütüyü ılık ayara getirip tuzun üzerinde gezdirerek lekeleri temizleyin.
Deliklerin içine yerleşen kirleri, sirkeye batırılmış bir kulak çubuğu yardımıyla kolayca çıkarabilirsiniz.
BU DETAYLARA DİKKAT!
Her kullanım sonrası hazneyi boş bırakmak, cihaz içerisinde küf ve bakteri oluşumunu engeller.
Kumaş etiketindeki talimatlara uygun sıcaklık seçerek yanma ve yapışma riskini minimize edin.
Her ütüleme işlemi bittikten sonra tabanı mikrofiber bir bezle silmeyi alışkanlık haline getirmeniz de uzun vadeli ve inatçı kirlerin, kireçlenmelerin oluşmasını engelleyecektir.
Bu basit adımlarla hem ütünüzü koruyabilir hem de tertemiz kıyafetlerin keyfini sürebilirsiniz.