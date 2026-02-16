Ütü tabanındaki kararmayı anında yok ediyor: İlk günkü gibi yepyeni oluyor

ÜTÜDEKİ KİREÇLERDEN KURTULMANIN SIRRI!

Eğer ki kullandığınız model için üreticinin özel bir talimatı, uyarısı yoksa, iç hazneyi temizlik profesyonellerinin de uyguladığı şu ekonomik yöntemle pırıl pırıl yapabilirsiniz:

Yarımşar su bardağı beyaz sirke ve suyu karıştırıp hazneye doldurun.

Cihazı buhar modunda çalıştırıp 5 dakika ısınmasını bekleyin.

Yaklaşık 30 saniye boyunca buhar vererek bu işlemi 4-5 defa tekrarlayın.

Ütüyü kapatıp soğuduktan sonra karışımı boşaltın. Sirke kokusunu tamamen yok etmek için aynı işlemi sadece damıtılmış suyla bir kez daha yapabilirsiniz.