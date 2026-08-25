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Kaynak: Haber Merkezi

CHP’li 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 5’i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında kararın açıklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmış Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara açıklama yaptı.

Mahkeme, Çaykara hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasından beraat kararı verirken, “rüşvet alma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaykara, kararı “haksız” olarak nitelendirdi. Yargılama sürecinde 433 gün tutuklu kaldığını belirten Çaykara, istinaf ve Yargıtay sürecine işaret etti.

Çaykara açıklamasında, “Hakkımda verilen kararın istinaf ve Yargıtay süreci devam etmekte olup, kararın bozulacağına dair inancım tamdır. Özgürlüğümden mahrum bırakılarak başlatılan süreç sonunda verilen bu haksız karara rağmen masumiyetim de ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“DAYANAKSIZ BİR İDDİA SEBEBİYLE MAHKUMİYETİME HÜKMEDİLDİ”

Çaykara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli komşularım, 433 gün tutuklu yargılandığım, ailemden, sevdiklerimden ve siz Avcılarlı komşularımdan uzakta geçirdiğim yargılama sürecinin dün itibarıyla sonuna geldik.

Gençliğimin ilk yıllarından itibaren ülkemin geleceği ve bu cennet vatan üzerinde yaşayan her bir yurttaşın hakkı için mücadeleden asla kaçınmadım. Bu uzun ve çetin yolun en değerli adımı olan Avcılarlı komşularımızın güveni ve rekor oyuyla seçilerek bu güzel kente hizmet etmeye başladım.

Avcılar’ın sorunlarına çözüm bulmak, Avcılarlıların hakkını gözetmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışırken, 31 Mart 2024 yerel seçim dönemine ilişkin bir iddia ile tutuklandım ve hemen ardından görevden uzaklaştırıldım.

Bugün geldiğimiz aşamada ise hakkımda atılı ihaleye fesat suçlamalarından beraat ederken, belediye başkan adaylığım döneminde öne sürülen ve tamamen dayanaksız bir iddia sebebiyle 6 yıl 8 ay süreyle mahkumiyetime hükmedildi.”

“ADALET ELBET TECELLİ EDECEK”

Çaykara, hakkında verilen kararın üst mahkemelerde bozulacağına inandığını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın tahliye edilmesinin kendileri için teselli olduğunu söyleyen Çaykara, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sürecin ilk gününden itibaren desteğini bir an olsun esirgemeyen, her zaman yanımda olan yol arkadaşlarıma, kıymetli Avcılarlı komşularıma ve ülkemizin her köşesinden bana güvenini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Adalet elbet tecelli edecek, hakikat mutlaka ortaya çıkacaktır.”