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Kaynak: ANKA

Utku Çakırözer, Türkiye'deki sosyal medya platformlarında alınan erişim engeli kararlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

X ve Meta'ya da çağrıda bulunan Çakırözer, platformların uyguladıkları erişim engellerinin gerekçelerini kamuoyuna ve TBMM'ye açıklamalarını istedi.

Çakırözer, “Hesapların erişime engellenmesi için size hangi baskılar yapılıyor? Neden bu baskılara direnmiyorsunuz?” ifadelerini kullanarak sosyal medya platformlarının Meclis'te milletvekillerine açıklama yapması çağrısında bulundu.

“HER GÜN YÜZLERCE HESAP ERİŞİME ENGELLENİYOR”

Türkiye'nin günlerdir dijital sıkıyönetim ve karartmayla karşı karşıya olduğunu savunan Çakırözer, sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerinden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Çakırözer, erişim engeli yetkisinin BTK'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na verildiği günden bu yana her gün çok sayıda hesabın erişime engellendiğini öne sürdü.

Gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, hak savunucuları ve vatandaşların hesaplarının da erişim engellerinin hedefi olduğunu savunan Çakırözer, uygulamaların araştırılmasını istedi.

“ERİŞİME ENGELLENENLER KARARLARA ERİŞEMİYOR”

Çakırözer, bazı erişim engellerinin “millî güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gibi gerekçelerle uygulandığını belirterek, erişim engeli kararlarının yüzleri bulduğunu iddia etti.

Erişim engeli getirilen kurumların, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının söz konusu kararlara erişemediğini de savunan Çakırözer, bu durumun Türkiye'nin dijital hafızası açısından sorun oluşturduğunu söyledi.

X VE META'YA DOĞRUDAN ÇAĞRI

Çakırözer, X ve Meta başta olmak üzere sosyal medya platformlarının erişim engeli kararlarını uygularken karşılaştıkları baskıları kamuoyuna açıklamalarını istedi.

Çakırözer, “Buradan çağrımız X'e, buradan çağrımız Meta'ya: Çıkın kamuoyuna açıklayın! Size hangi baskılar yapılıyor?” ifadelerini kullandı.

Çakırözer, çağrısını “Gelin Meclis'te, milletvekillerine bunun yanıtını, bunun hesabını verin” sözleriyle sürdürdü.

YENİ Parti olarak erişim engellerine karşı mücadele edeceklerini belirten Çakırözer, bu konudaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.