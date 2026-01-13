Utah Jazz, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 123-112 mağlup ederek önceki maçtaki 55 sayılık hezimetin ardından güçlü bir dönüş yaptı. Keyonte George 32 sayı, 9 asistle yıldızlaşırken; Lauri Markkanen 28 sayı, 12 ribaundla double-double yaptı.

İkinci yarıda geri dönen Jazz’ta Jusuf Nurkic 11 sayı, 17 ribaund üretti. Cavaliers’ta Darius Garland 23, Donovan Mitchell 21 sayı kaydetti. Utah, son 8 maçındaki ikinci galibiyetini aldı.

Utah Jazz, bir sonraki maçta Chicago Bulls ile karşılaşacak, Cleveland Cavaliers ise Philadelphia karşısına çıkacak.